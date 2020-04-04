ДТП с автобусом произошло в Красноярском крае

Под Красноярском произошло ДТП с участием междугороднего автобуса, перевозившего 15 человек.
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Водитель не справился с управлением на скользкой дороге и автобус опрокинулся, — передаёт агентство слова своего собеседника.
В результате инцидента шесть человек получили травмы. Пострадавших доставили в местную Центральную районную больницу.
Ранее NEWS.ru писал о том, что один человек погиб в результате ДТП на 473-м километре автодороги Урень — Шарья — Никольск — Котлас в Архангельской области с участием рейсового автобуса.
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