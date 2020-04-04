ДТП с автобусом произошло в Красноярском крае

https://static.news.ru/photo/e009e062-7648-11ea-9374-fa163e074e61_660.jpg Фото: kraschp/vk.com

Под Красноярском произошло ДТП с участием междугороднего автобуса, перевозившего 15 человек.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его данным, авария случилась на 91-м километре трассы Р-257.

Водитель не справился с управлением на скользкой дороге и автобус опрокинулся, — передаёт агентство слова своего собеседника.

В результате инцидента шесть человек получили травмы. Пострадавших доставили в местную Центральную районную больницу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что один человек погиб в результате ДТП на 473-м километре автодороги Урень — Шарья — Никольск — Котлас в Архангельской области с участием рейсового автобуса.