ДТП с 23 пострадавшими произошло в Турции

ДТП с 23 пострадавшими произошло в ТурцииA Haber: в ДТП с участием пассажирского автобусав Турции пострадали 23 человека
Серьёзное ДТП произошло в пятницу, 18 марта, в турецкой Адане. В результате аварии с участием пассажирского автобуса пострадали 23 человека. Об этом сообщил телеканала A Haber.
Инцидент
В результате аварии были госпитализированы 23 человека. Состояние четырёх из них оценивается как тяжёлое.
В посольстве РФ в Турции сообщили, что, по предварительным данным, граждан России среди пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в США тринадцатилетний подросток за рулём пикапа врезался в фургон. В результате погибли девять человек, в том числе участники студенческой команды по гольфу и их тренер.
Также стало известно, что микроавтобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем в Селенгинском районе Бурятии. Два пассажира скончались, семь детей получили ранения. Всего в рейсовом автобусе находилось девять детей. Согласно информации местных СМИ, жертвами стали водитель и пассажирка легковушки.