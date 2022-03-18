ДТП с 23 пострадавшими произошло в Турции

Серьёзное ДТП произошло в пятницу, 18 марта, в турецкой Адане. В результате аварии с участием пассажирского автобуса пострадали 23 человека. Об этом сообщил телеканала A Haber.

Инцидент произошёл на трассе Кадырли — Адана Гаджибейли Махаллеси. По данным телеканала, междугородний автобус двигался в направлении Джейхана. Внезапно водитель потерял управление и автобус выехал за пределы дороги.

В результате аварии были госпитализированы 23 человека. Состояние четырёх из них оценивается как тяжёлое.

В посольстве РФ в Турции сообщили, что, по предварительным данным, граждан России среди пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в США тринадцатилетний подросток за рулём пикапа врезался в фургон. В результате погибли девять человек, в том числе участники студенческой команды по гольфу и их тренер.

Также стало известно, что микроавтобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем в Селенгинском районе Бурятии. Два пассажира скончались, семь детей получили ранения. Всего в рейсовом автобусе находилось девять детей. Согласно информации местных СМИ, жертвами стали водитель и пассажирка легковушки.