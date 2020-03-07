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В Суздальском районе Владимирской области столкнулись сразу пять транспортных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. По её данным, авария произошла на 29-м км автодороги М-7 «Волга». Водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу и...