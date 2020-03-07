Пресс-служба столичного главка Госавтоинспекции сообщила о столкновении трёх автомобилей на 100-м км МКАД.
Сегодня в 13:21, МКАД, 100-й км. Произошло ДТП — столкновение трёх автомобилей. По предварительной информации, два человека пострадали, — говорится в сообщении ведомства.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают детали инцидента.
NEWS.ru сообщал ранее о другом происшествии. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Иркутской области вечером 6 марта на трассе Р-255 «Сибирь».
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