Друзья убитой рязанской журналистки рассказали о её проблемах в семье

https://static.news.ru/photo/edf857c6-583d-11eb-b804-fa163e074e61_660.jpg Жанна Шеплякова Фото: vk.com/id164303397

Друзья убитой мужем 33-летней журналистки Жанны Шепляковой в Рязани знали, что супруг бьёт женщину. Но убийство стало для них полной неожиданностью.

По факту убийства главного редактора портала «Рязань.Лайф» заведено уголовное дело, супруг журналистки задержан. Подруга журналистки Мария Кузенкова подтвердила, что все знали о том, что муж оскорблял Жанну, мог поднять на неё руку. Но никто не думал, что дело дойдёт до убийства, сообщает РИА Новости.

Жанна Шеплякова, по словам друзей, была человеком позитивным и светлым. Она могла поддержать других, даже когда ей самой было тяжело. Другой приятель погибшей Ярослав Гришин также подтвердил, что убитая журналистка была доброй и оптимистичной. Она жаловалась на мужа и рассказывала, что только в минувший понедельник, 11 января, он довёл её до нервного срыва угрозами забрать детей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники полиции задержали супруга главного редактора регионального портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой, которая была найдена мёртвой в собственной квартире. По словам источника в правоохранительных органах, мужчина признался в убийстве.