Друзья погибшей солистки группы «Восток» рассказали о её депрессии

https://static.news.ru/photo/9c32fc3c-5fce-11eb-a013-fa163e074e61_660.jpg Натэлла Ас Фото: asnatella_actress_model/instagram.com

Друзья солистки группы «Восток» Натэллы Ас, тело которой нашли под окнами дома в Москве, сообщили, что она страдала от затяжной депрессии.

По их словам, состояние артистки было связано с отсутствием денег и славы. Время от времени она посещала врачей, которые выписывали антидепрессанты. Таблетки были найдены при ней.

Известно, что Ас жила вместе с супругом и 15-летним ребёнком у знакомых, которым она оплачивала только коммунальные услуги. Некоторое время назад она чуть не погибла — мужу удалось предотвратить трагедию.

Согласно предварительным данным, свидетелем гибели певицы стал мужчина, который в этот момент находился на втором этаже, передаёт 5-tv.ru.

Как писал NEWS.ru, тело Натэллы Ас обнаружил прохожий под окнами дома на улице Тёплый Стан. К моменту прибытия спасателей артистка была уже мертва. Она ушла из жизни в возрасте 48 лет. По предварительным данным, Ас могла сорваться с пожарной лестницы, расположенной в торце дома, и упасть с большой высоты.