Друг погибшего пилота Бе-200 раскрыл подробности последнего разговора с ним

Погибший пилот потерпевшего в Турции крушение российского самолёта Бе-200 Владислав Беркутов был общительным и весёлым человеком. Об этом РЕН ТВ рассказал его друг Игорь Грищенко.

Он назвал товарища душой компании. Отметив, что тот был безобидным, отзывчивым и лёгким в общении человеком.

Последний раз общался с ним 10 августа по видео, когда отмечали 100-летие училища. Он из-за работы не смог приехать, однако обещал встретиться по возвращении. Хотел увидеть однокурсников, — отметил друг погибшего.

Самолёт разбился 14 августа в районе населённого пункта Адана после выполнения задачи по тушению очагов пожара. На его борту, кроме пяти россиян, находилось трое граждан Турции. Они также погибли. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении российских военных, погибших в результате крушения.

По сведениям СМИ, причиной катастрофы мог стать отказ двигателя. По другим данным, самолёт не успел набрать высоту после забора воды и врезался в скалы. В Минобороны России отметили, что Бе-200 потерпел крушение во время захода на посадку.