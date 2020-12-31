Дрифт автобуса на гололёде в Тверской области попал на видео

https://static.news.ru/photo/ff57cd58-4c30-11eb-8b52-fa163e074e61_660.jpg Фото: д.Николо-Малица Тверская обл.Калининский р- н/youtube.com

Обледеневшая дорога едва не стала причиной ДТП с участием пассажирского автобуса в Тверской области. Инцидент произошёл в деревне Никола-Малица Калининского района.

Произошедшее сняли на видео местные жители, которые обнародовали ролик в социальных сетях.

На кадрах видно, как водитель рейсового автобуса пытался удержать его на скольком дорожном покрытии, в то время как его заднюю часть заносит к обочине слева. Транспортное средство при этом двигалось по льду крайне медленно и аккуратно. Однако всё равно переходило на невольный дрифт.

При этом, судя по включённому маршрутному указателю, автобус в тот момент был на линии. Однако сколько пассажиров было в салоне, неизвестно. Авторы уточняют, что это был маршрут № 233, а обледеневшей оказалась улица Школьная.

Похожий случай произошёл минувшим летом в Санкт-Петербурге. Там автобус-«гармошка» проскользил по улице, повернув с соседней улицы к остановке. Правда, в том случае, как писал NEWS.ru, ЧП произошло из-за сбоя в работе тормозной системы.