Драку с участием россиян засняли в отеле в Турции

https://static.news.ru/photo/65878e94-1642-11eb-86b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Видео конфликта россиян с арендатором отеля в Анталье появилось в Сети. Инициатором «разборок» стал россиянин — владелец отеля, который позвал друзей выяснить отношения с арендатором.

Арендатором оказался житель провинции Орхан, он снял отель на пять месяцев. Но из-за пандемии стал терпеть убытки и попросил владельца продлить аренду, пишет издание Hurryet.

На свою просьбу турок получил отказ и просьбу срочно выселить всех клиентов. Но арендатор отказался, так как туристы ещё не завершили свой отдых. В отместку россиянин позвал друзей, в отель приехала группа из 15 «решал», которые напали на арендатора и двух его сотрудников. Турка повалил на землю, связали ему руки и ноги.

Затем арендатора заставили подписать какой-то документ и забрали из сейфа порядка 11 тысяч рублей лирами. Туристам приказали немедленно выехать. Но один из них вызвал жандармерию, прибывшие сотрудники развязали арендатора, доставили его в больницу. Большинство русских, устроивших «разборки», к этому времени успели покинуть отель, однако некоторых удалось задержать и допросить.

Российское генконсульство впоследствии сообщило, что официальной информации об участии в инциденте россиян у них нет. Обращения со стороны соотечественников также не поступали, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёры Тимур Ефременков и Кирилл Емельянов подрались в посёлке Рублёво в Москве. Что стало причиной драки, звёзды наотрез называть отказываются, но уверяют, что оба были трезвые.