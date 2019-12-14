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Трое неизвестных проникли в дом и связали хозяев, а после украли золотые украшения и примерно миллион рублей. Затем они угнали автомобиль Toyota Venza и скрылись с места происшествия. Инцидент произошёл в городском округе Мытищи в деревне Погорелки.

По данным правоохранительных органов, в настоящее время ведётся розыск грабителей, а также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, передаёт «Москва 24». Ранее News.ru писал, что неизвестные украли у безработного в...