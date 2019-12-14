Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конфликт между сотрудниками склада в подмосковном Чехове перерос в драку с ножами. В результате пострадали три человека.

По данным пресс-службы ГУ МВД по области, инцидент произошёл около 00:20 в населённом пункте Новосёлки. Всем раненым потребовалась помощь врачей.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что на юго-западе Москвы погиб мужчина, который напал с ножом на собственную мать. Сотрудники правоохранительных органов застрелили преступника во время задержания.

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