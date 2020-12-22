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Происшествия

Драка и нападение на полицейского в московском ресторане попали на камеру

20:53, 22 декабря 2020 798
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа мужчин устроила потасовку в столичном ресторане, после чего зачинщик драки ударил одного из прибывших на крики о помощи полицейских. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

На кадрах видно, как дебоширы сначала дерутся с персоналом и посетителями ресторана, разбивают посуду и громят интерьер. После один из хулиганов наносит удар полицейскому в область головы, из-за чего у последнего падает головной убор. Молодой человек был задержан и доставлен в отделение.

Нарушитель задержан, в отношении него органами следствия принято процессуальное решение. За содеянное законом злоумышленнику предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет, — цитирует РЕН ТВ выдержку из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Как сообщал NEWS.ru, полицейский едва не погиб от пули преступника во время погони в подмосковном Егорьевске. Убегавший выстрелил сотруднику ОВД в грудь, но пуля застряла в наручниках, лежавших в нагрудном кармане формы полицейского.

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