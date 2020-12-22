Драка и нападение на полицейского в московском ресторане попали на камеру

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Мосгорсуд продлил до 25 марта 2021 года срок ареста бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову и его пяти сообщникам. Решение суда ещё не вступило в силу и может быть обжаловано.

Судом удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания Абызова и ещё пяти фигурантов дела под стражей до 25 марта 2021 года, — сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда. Абызов занимал пост...