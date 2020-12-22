Драка и нападение на полицейского в московском ресторане попали на камеру

https://static.news.ru/photo/313dd028-4480-11eb-8ed5-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа мужчин устроила потасовку в столичном ресторане, после чего зачинщик драки ударил одного из прибывших на крики о помощи полицейских. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения.
На кадрах видно, как дебоширы сначала дерутся с персоналом и посетителями ресторана, разбивают посуду и громят интерьер. После один из хулиганов наносит удар полицейскому в область головы, из-за чего у последнего падает головной убор. Молодой человек был задержан и доставлен в отделение.
Нарушитель задержан, в отношении него органами следствия принято процессуальное решение. За содеянное законом злоумышленнику предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет, — цитирует РЕН ТВ выдержку из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Москве.
Как сообщал NEWS.ru, полицейский едва не погиб от пули преступника во время погони в подмосковном Егорьевске. Убегавший выстрелил сотруднику ОВД в грудь, но пуля застряла в наручниках, лежавших в нагрудном кармане формы полицейского.