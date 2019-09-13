https://static.news.ru/photo/ad959788-d608-11e9-b8fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вадим Брайдо/РИА Новости

Дознаватель из Уфы, которая была изнасилована коллегами в башкирском отделе МВД, потребовала у своих обидчиков 300 млн рублей. Об очередном увеличении размера компенсации морального ущерба рассказал её адвокат.

По словам юриста, жертва изнасилования решила увеличить сумму после того, как ей пришлось отвечать на неудобные вопросы в суде. Защитники обвиняемых атаковали девушку провокационными вопросами, из-за чего она впоследствии вышла из себя, отмечает « Экспресс газета ».

Скандальный инцидент произошёл в конце октября 2018 года. Сотрудники отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району изнасиловали свою коллегу — 23-летнего дознавателя. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Позже троих обвиняемых уволили из полиции.

Ранее News.ru писал, что жертва изнасилования требует в качестве компенсации 100 миллионов рублей. По словам адвокатов, иск был подан на всех задержанных по этому делу.