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«Дождь» объявил о прохождении проверки за призывы к терроризму

12:55, 12 апреля 2022
«Дождь» объявил о прохождении проверки за призывы к терроризму Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look
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Сотрудники телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) объявили о прохождении проверки на наличие призывов к терроризму и перехвату власти, сообщили в Telegram-канале Mash. Напомним, что в марте прокуратура занялась активным мониторингом YouTube-канала оппозиционного ресурса, после чего правоохранители нашли антироссийские призывы внутри самих роликов.

Телеканал «Дождь» (признан иноагентом) проверяют за призывы к терроризму и захвату власти, — сказано в сообщении.

Напомним, что 3 марта гендиректор «Дождя» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Наталья Синдеева заявила, что телеканал прекратил своё вещание. О сроках возобновления работы она не сообщила.

1 марта Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам «Эха Москвы» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) и телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) по требованию Генпрокуратуры России. В ведомстве пояснили, что основанием для этого послужило размещение ими ложной информации о военной спецоперации РФ на Украине. В частности, речь идёт о способах ведения боевых действий, количественных человеческих потерях Вооружённых сил РФ, обстрелах и жертвах среди мирного населения, а также о призывах к организации массовых мероприятий на территории России. Также поводом для блокировки стала регулярная публикация на сайтах данных СМИ информации с экстремистскими призывами к насилию.

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