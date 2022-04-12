«Дождь» объявил о прохождении проверки за призывы к терроризму

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Девушка задула бензобак, загоревшийся на заправке в Новосибирске, сообщает «Сиб.фм». Когда она открыла крышку, оттуда вырвалось пламя, но девушка просто задула его за несколько секунд. К моменту, когда из машины вышла пассажирка, огонь уже исчез.

Видео произошедшего на автозаправочной станции на Колыванском шоссе опубликовали в соцсетях 11 апреля. Новосибирцы в комментариях восхитились хладнокровием «просто русской женщины». Кто-то объяснил, что возгорание топливного бака могло случиться из-за...