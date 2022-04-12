«Дождь» объявил о прохождении проверки за призывы к терроризму
Захар Чайченко
Захар Чайченко
12:55, 12 апреля 2022
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look
Читайте нас в Google Новости
Сотрудники телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) объявили о прохождении проверки на наличие призывов к терроризму и перехвату власти, сообщили в Telegram-канале Mash. Напомним, что в марте прокуратура занялась активным мониторингом YouTube-канала оппозиционного ресурса, после чего правоохранители нашли антироссийские призывы внутри самих роликов.
Телеканал «Дождь» (признан иноагентом) проверяют за призывы к терроризму и захвату власти, — сказано в сообщении.
Напомним, что 3 марта гендиректор «Дождя» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Наталья Синдеева заявила, что телеканал прекратил своё вещание. О сроках возобновления работы она не сообщила.
1 марта Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам «Эха Москвы» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) и телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) по требованию Генпрокуратуры России. В ведомстве пояснили, что основанием для этого послужило размещение ими ложной информации о военной спецоперации РФ на Украине. В частности, речь идёт о способах ведения боевых действий, количественных человеческих потерях Вооружённых сил РФ, обстрелах и жертвах среди мирного населения, а также о призывах к организации массовых мероприятий на территории России. Также поводом для блокировки стала регулярная публикация на сайтах данных СМИ информации с экстремистскими призывами к насилию.