Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Неизвестные злоумышленники похитили велосипед стоимостью около 100 тысяч рублей из подъезда дома в Басманном районе Москвы. Владельцем транспортного средства оказался 38-летний житель столицы по фамилии Ходор.

По его словам, в последний раз он видел велосипед 7 сентября. На следующий день мужчина обратился к силовикам.

В настоящее время сотрудники московской полиции выясняют обстоятельства случившегося, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что на юго-востоке столицы неизвестный угнал строительную спецтехнику стоимостью восемь миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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