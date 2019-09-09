https://static.news.ru/photo/1b9f845a-d2ee-11e9-8501-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Неизвестные злоумышленники похитили велосипед стоимостью около 100 тысяч рублей из подъезда дома в Басманном районе Москвы. Владельцем транспортного средства оказался 38-летний житель столицы по фамилии Ходор.

По его словам, в последний раз он видел велосипед 7 сентября. На следующий день мужчина обратился к силовикам.

В настоящее время сотрудники московской полиции выясняют обстоятельства случившегося, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что на юго-востоке столицы неизвестный угнал строительную спецтехнику стоимостью восемь миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.