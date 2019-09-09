Неизвестные злоумышленники похитили велосипед стоимостью около 100 тысяч рублей из подъезда дома в Басманном районе Москвы. Владельцем транспортного средства оказался 38-летний житель столицы по фамилии Ходор.
По его словам, в последний раз он видел велосипед 7 сентября. На следующий день мужчина обратился к силовикам.
В настоящее время сотрудники московской полиции выясняют обстоятельства случившегося, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что на юго-востоке столицы неизвестный угнал строительную спецтехнику стоимостью восемь миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.