Домработница топ-менеджера «Газпрома» подозревается в краже $30 тысяч

Топ-менеджер «Газпрома» написал заявление на свою домработницу. Мужчина обвинил её в краже $30 тысяч.
Как сообщает Telegam-канал Mash, пострадавший — 52-летний топ-менеджер, который работает в дочерней компании «Газпрома» — «Газпромтрансе» в должности заместителя директора.
Он хранил в кармане пиджака $30 тысяч, но в какой-то момент не обнаружил этой суммы. В краже подозревается домработница Алия. Полиция начала проверку.
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