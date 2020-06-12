Домработница топ-менеджера «Газпрома» подозревается в краже $30 тысяч

https://static.news.ru/photo/2cad5b08-acc5-11ea-9bdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Топ-менеджер «Газпрома» написал заявление на свою домработницу. Мужчина обвинил её в краже $30 тысяч.

Как сообщает Telegam-канал Mash, пострадавший — 52-летний топ-менеджер, который работает в дочерней компании «Газпрома» — «Газпромтрансе» в должности заместителя директора.

Он хранил в кармане пиджака $30 тысяч, но в какой-то момент не обнаружил этой суммы. В краже подозревается домработница Алия. Полиция начала проверку.

NEWS.ru писал, что в Екатеринбурге двое мужчин избили пенсионера из-за сумки. Пожилой мужчина выходил из магазина, когда на него напали злоумышленники. Один из них повалил пенсионера на землю и несколько раз ударил ногой в область головы. Позже злоумышленника задержали.

Ранее в Москве двое приезжих из ближнего зарубежья похитили у водителя 130 тысяч рублей. Злоумышленники представились полицейскими, осмотрели карманы его куртки и выкрали денежные средства.