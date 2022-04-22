Дом главы Московской области Воробьева загорелся в Одинцово

Дом губернатора Мособласти Андрея Воробьева загорелся в посёлке Барвиха, пишут «Известия». По информации издания, очаг возгорания зафиксировали на чердаке технического здания. Однако в МЧС доложили о том, что пожар произошёл в частном доме. На текущий момент информации о пострадавших нет. Видеофрагмент, на котором видно задымление, опубликовали в Telegram-канале газеты.

По имеющимся данным, это случилось на чердаке технического здания. В то же время в МЧС сообщили, что в Барвихе произошло возгорание в частном доме, информации о пострадавших не поступало, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в тверском НИИ Минобороны на улице Афанасия Никитина выросло до семи человек, также стало известно о 30 пострадавших, которые обратились за медицинской помощью. На тушение огня отпрaвили караулы шести пожарных частей, также задействовали вертолёт. По предварительной информaции, причиной пожара стал авaрийный режим работы электросети. Всего в тушении принимали участие более 240 человек и 69 единиц тeхники.

Площадь возгoрания изначально составляла одну тысячу квадратных метров, пожару присвоили третий номер сложности. Позже пламя охватило 1,5 тысячи квадратных метров. Частично оказалась обрушена крыша здания. Персoнал организации эвакуировали. Военная прокуратура начала проверку по факту пожара, причины ЧП устанавливают специалисты. Открытое горение было ликвидировано накануне около восьми часов вечера, полностью пожар ликвидировали в 07:33 утра.