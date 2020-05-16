Дочку Лики Стар госпитализировали после ДТП

Дочка певицы Лики Стар попала в аварию в Италии. Подростка госпитализировали в местную поликлинику с множественными травмами.
15-летняя Аллегра решила поехать на велосипеде к морю. Девушка ехала по специальной дорожке. Однако на перекрёстке её задел автомобиль.
В какой-то момент дочка увидела, что на неё несётся машина. Водитель задел колесо велосипеда, и Аллегра пролетела три метра вперёд, — поделилась артистка в Instagram.
Девочке сделали УЗИ и МРТ. Ей наложили гипс. Сейчас она находится в палате интенсивной терапии. Звёздная мама всю ночь провела в медицинском учреждении и только под утро вернулась домой. По её словам, лицо Аллегры всё расцарапано. Но все верят в лучшее.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российская актриса Рената Литвинова попала в ДТП в центре Москвы. В свой день рождения женщина прогуливалась по столице. Однако из-за угла ресторана на неё наехал автомобиль. За рулём машины сидела девушка. Актрису госпитализировали с повреждениями руки и ноги.
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