Дочку Лики Стар госпитализировали после ДТП

https://static.news.ru/photo/a67cde2a-9778-11ea-8976-fa163e074e61_660.jpg Лика Стар Фото: Vladimir Lukjanov​​​​​​​/Global Look Press

Дочка певицы Лики Стар попала в аварию в Италии. Подростка госпитализировали в местную поликлинику с множественными травмами.

15-летняя Аллегра решила поехать на велосипеде к морю. Девушка ехала по специальной дорожке. Однако на перекрёстке её задел автомобиль.

В какой-то момент дочка увидела, что на неё несётся машина. Водитель задел колесо велосипеда, и Аллегра пролетела три метра вперёд, — поделилась артистка в Instagram.

Девочке сделали УЗИ и МРТ. Ей наложили гипс. Сейчас она находится в палате интенсивной терапии. Звёздная мама всю ночь провела в медицинском учреждении и только под утро вернулась домой. По её словам, лицо Аллегры всё расцарапано. Но все верят в лучшее.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская актриса Рената Литвинова попала в ДТП в центре Москвы. В свой день рождения женщина прогуливалась по столице. Однако из-за угла ресторана на неё наехал автомобиль. За рулём машины сидела девушка. Актрису госпитализировали с повреждениями руки и ноги.