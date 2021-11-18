Дочь Хлебниковой рассказала подробности пожара с певицей

Дочь Марины Хлебниковой рассказала подробности о пожаре, в котором пострадала певица. По словам девушки, артистка курила у окна, от чего загорелись вещи, сообщает РЕН ТВ.

Мама курила у окна, — сказала дочь певицы.

Когда начался пожар, артистку не сразу смогли найти, поэтому пришлось ломать дверь в комнату. Марину Хлебникову вынесли в одеяле пожарные, певицу положили на землю и стали приводить в чувство. После этого её передали медикам.

На видео из квартиры Хлебниковой, которое опубликовал Пятый канал, видно обуглившуюся кровать с почерневшими от огня пружинами. Вероятнее всего, на ней и лежала певица, когда занялся огонь.

Артистка получила серьёзные ожоги тела и отравление угарным газом. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что певицу Марину Хлебникову госпитализировали из её квартиры на улице Ратной в Москве. Родственники артистки не пострадали, в апартаментах сгорели вещи на площади 10 квадратных метров.