Дочь Хлебниковой рассказала подробности пожара с певицей

Когда начался пожар, артистку не сразу смогли найти, поэтому пришлось ломать дверь в комнату. Марину Хлебникову вынесли в одеяле пожарные, певицу положили на землю и стали приводить в чувство. После этого её передали медикам.
На видео из квартиры Хлебниковой, которое опубликовал Пятый канал, видно обуглившуюся кровать с почерневшими от огня пружинами. Вероятнее всего, на ней и лежала певица, когда занялся огонь.
Артистка получила серьёзные ожоги тела и отравление угарным газом. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что певицу Марину Хлебникову госпитализировали из её квартиры на улице Ратной в Москве. Родственники артистки не пострадали, в апартаментах сгорели вещи на площади 10 квадратных метров.