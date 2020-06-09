Дочь Ефремова: отец раскаиваится и очень переживает за семью погибшего

https://static.news.ru/photo/97a26784-aa75-11ea-8b8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Пучков/РИА Новости

Дочь актёра Михаила Ефремова Анна Мария заявила, что её отец раскаиваится в том, что сел за руль в пьяном виде и устроил смертельное ДТП. По словам девушки, артист осознаёт свою вину, потому что он очень религиозен.

В данный момент у него ещё не очень хорошее физическое состояние, потому что он очень сильно волнуется за произошедшее и за семью погибшего, — отметила она в разговоре с телеканалом «360».

Анна Мария не отрицает вины отца, но считает, что, помимо него, наказания заслуживают также люди, с которыми он был в машине. По её словам, им следовало проконтролировать, в каком состоянии Ефремов сел за руль.

Мне очень жаль погибшего, который просто жил своей жизнью. Люди не должны умирать из-за чужих неадекватных поступков, — сказала девушка.

Анна Мария — дочь Ефремова от брака с актрисой Ксенией Качалиной. Они в разводе. Пятой женой артиста стала звукорежиссёр Софья Кругликова. У них трое детей.

ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. По данным экспертизы, артист в момент ДТП был пьян.

Следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения актёру после допроса, на который его увезли под вечер 9 июня. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что Анну Марию затравили в соцсетях. Людям не нравится не только то, как девушка повела себя после ДТП, которое устроил её отец, но и то, что она феминистка.