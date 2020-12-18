Дочь бизнесмена Шпиленко погибла после своего дня рождения

19-летняя дочь бизнесмена и политика Андрея Шпиленко погибла после празднования своего дня рождения, её тело под окнами дома на Нагатинской набережной обнаружил отец.
Источник в правоохранительных органах
Мой ангел, моя любимая доченька — отдыхай с богом. Ты будешь жива в моём сердце навечно, — написал бизнесмен в Facebook.
Андрей Шпиленко занимал должность заместителя главы аппарата фракции «Единая Россия» в Государственной думе, также он работал проректором Московского государственного университета технологий и управления. В 2011 году Шпиленко основал Ассоциацию технопарков и кластеров России.
Ранее пациент Новосибирского областного госпиталя № 2 ветеранов войн покончил с собой, сообщал NEWS.ru. Медучреждение было перепрофилировано для приёма пациентов с коронавирусом. Новосибирские СМИ в последние недели писали о двух возможных случаях самоубийства пациентов в других больницах. Для изучения обстоятельств этих происшествий была создана специальная комиссия.