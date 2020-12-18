Дочь бизнесмена Шпиленко погибла после своего дня рождения

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19-летняя дочь бизнесмена и политика Андрея Шпиленко погибла после празднования своего дня рождения, её тело под окнами дома на Нагатинской набережной обнаружил отец.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что на месте происшествия не обнаружено следов борьбы. В качестве основной версии смерти рассматривается суицид. Собеседник агентства добавил, что девушка училась в Российском университете дружбы народов на втором курсе. Следственный комитет РФ начал проверку.

Мой ангел, моя любимая доченька — отдыхай с богом. Ты будешь жива в моём сердце навечно, — написал бизнесмен в Facebook.

Андрей Шпиленко занимал должность заместителя главы аппарата фракции «Единая Россия» в Государственной думе, также он работал проректором Московского государственного университета технологий и управления. В 2011 году Шпиленко основал Ассоциацию технопарков и кластеров России.

Ранее пациент Новосибирского областного госпиталя № 2 ветеранов войн покончил с собой, сообщал NEWS.ru. Медучреждение было перепрофилировано для приёма пациентов с коронавирусом. Новосибирские СМИ в последние недели писали о двух возможных случаях самоубийства пациентов в других больницах. Для изучения обстоятельств этих происшествий была создана специальная комиссия.