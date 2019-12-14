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Доцент СПбГУ историк Олег Соколов раскрыл детали отношений с убитой им аспиранткой Анастасией Ещенко. По его словам, они хотели пожениться и даже успели подать заявление в ЗАГС.

Мы с ней должны были обвенчаться весной и планировали свадьбу, — рассказал он в письме-исповеди, которое передал «КП-Петербург» его адвокат Александр Почуев.

63-летний преподаватель признался, что в их отношениях ни разу не было рукоприкладства, более того, даже скандалы в их доме были редкостью.

За все пять лет я её и пальцем не тронул. Даже семейные скандалы у нас были редкими, и, я бы сказал, ровными, без сильных всплесков, — уточнил он.

По его словам, в университете не знали об их отношениях, поскольку влюблённые старались их не афишировать. Летом 2018 года они подали заявление в ЗАГС, однако свадьба не состоялась из-за финансовых трудностей. В послании 63-летний доцент отметил, что осознаёт тяжесть своего преступления и заслуживает «самой страшной кары».

В начале ноября доцент СПбГУ убил и расчленил свою любовницу и аспирантку Анастасию Ещенко. Фрагменты тела девушки он пытался утопить в Мойке и был пойман с поличным 9 ноября. В тот день спасатели выехали на вызов к реке Мойке. В МЧС позвонил таксист и сообщил о барахтающемся в воде человеке. Им оказался известный историк, преподаватель петербургского университета. Мужчину достали и отправили в больницу: у него было переохлаждение. В рюкзаке спасённого обнаружили страшную находку — отрезанные женские руки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире преподавателя нашли частично расчленённое женское туловище и голову.

Труп принадлежит его выпускнице. По словам знакомых, они начали встречаться, ещё когда девушка училась на третьем курсе. Пара жила вместе. Их соседка рассказывает, что часто слышала ругань и скандалы, доносившиеся из квартиры.

Ранее адвокат семьи убитой в Санкт-Петербурге аспирантки опровергла сообщения СМИ об иске к доценту СПбГУ Олегу Соколову. Приведённую в публикациях информацию юрист назвала преувеличенной, писал NEWS.ru.