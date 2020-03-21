https://static.news.ru/photo/5fbeae14-6c49-11ea-9285-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анонимное сообщение о минировании ещё трёх внутрироссийских рейсов поступило в аэропорт Шереметьево. Таким образом, за день угрозы взрыва коснулись уже восьми самолётов.

Неизвестные сообщили о минировании рейсов Иркутск — Москва, Хабаровск — Москва, Владивосток — Москва, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Ранее поступила информация об угрозе взрыва на бортах самолётов, выполняющих рейсы Москва — Санкт-Петербург, Москва — Пермь, Москва — Самара, Москва — Уфа, Астрахань — Москва.

Шесть из восьми «заминированных» рейсов уже благополучно сели. Сообщения о взрывчатке не подтвердились.

Предупреждения об угрозах взрыва самолётов начали поступать с 3 марта. С начала волны анонимных сообщений об «угрозах взрывов» на российских лайнерах все оповещения оказывались ложными. «Взрыватели» вымогают биткоины и угрожают продолжить «минирование» аэропортов, судов и самолётов.

Ранее ФСБ опубликовала видеозапись задержания в Крыму четырёх членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). По данным спецслужб, террористы на конспиративных собраниях пропагандировали свою идеологию среди местных мусульман и агитировали вступать в их ряды.