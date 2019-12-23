https://static.news.ru/photo/1a066abc-2566-11ea-b77a-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Стрельба на Лубянке в центре Москвы, в результате которой погибли 2 сотрудника спецслужб и несколько человек пострадали, это трагическое событие. К сожалению, ни в России, ни в какой-либо другой стране мира никто не застрахован от проявлений безумия с подобными последствиями.

Так случившееся прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заметил, что события на Лубянке, безусловно, трагические, поскольку погибли люди.

В любом случае, мы с вами живём в такое время — не только наша страна, но и все государства мира, — когда, к сожалению, никто не застрахован от, скажем так, любых проявлений безумия с трагическими последствиями, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Кроме того, пресс-секретарь президента рассказал, где в момент стрельбы находились глава государства Владимир Путин и директор ФСБ Александр Бортников. Они, как говорит Песков, были на праздничном концерте в Кремле, однако покинули мероприятие в перерыве.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке началась вечером 19 декабря. Зачинщиком перестрелки, по данным ФСБ, был 39-летний индивидуальный предприниматель из Подольска Евгений Манюров, он был ликвидирован силовиками. Один представитель спецслужбы в результате ЧП погиб на месте, ещё четверо пострадали, также получил ранения гражданский. Позже один из раненых сотрудников ФСБ скончался.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгения Манюрова заподозрили в подрыве овощного ларька в Подольске. Взрыв произошёл в ночь на 13 октября. В результате инцидента никто не пострадал. Для установления причин взрыва была назначена экспертиза.