Для опознания погибших в Красноярске пожарных проведут геномную экспертизу

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В Красноярске найдены тела трёх пожарных, погибших во время тушения пожара на складе. Об этом сообщает МЧС.

Пожар произошёл накануне на складе автозапчастей в Красноярске. Его площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров. Трое сотрудников пожарно-спасательной службы зашли в помещение для поиска человека, который, по информации свидетелей, мог...