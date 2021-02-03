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Для опознания погибших в Красноярске пожарных проведут геномную экспертизу

08:05, 04 февраля 2021 16
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для установления личностей трёх погибших в Красноярске пожарных  понадобится провести геномную экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Трагедия произошла накануне при пожаре на складе автозапчастей. Во время поиска оставшихся в помещении людей пропало звено газодымозащитной службы. В дальнейшем были обнаружены их тела.

Также при пожаре погиб работник склада.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия.

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин пожара.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар в Научно-исследовательском кинофотоинституте Москвы локализован.

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