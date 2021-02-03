Для опознания погибших в Красноярске пожарных проведут геномную экспертизу

Для установления личностей трёх погибших в Красноярске пожарных понадобится провести геномную экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Трагедия произошла накануне при пожаре на складе автозапчастей. Во время поиска оставшихся в помещении людей пропало звено газодымозащитной службы. В дальнейшем были обнаружены их тела.
Также при пожаре погиб работник склада.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия.
Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин пожара.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар в Научно-исследовательском кинофотоинституте Москвы локализован.