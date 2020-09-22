Дизайнер Надежда Славина рассказала, почему её дочь сбежала из дома

https://static.news.ru/photo/937a7b16-fd58-11ea-8e09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дизайнер Надежда Славина рассказала о причинах исчезновения своей 12-летней дочери, которая пропала в понедельник, 21 сентября, по дороге из школы. Сейчас девочка дома, её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Славина подтвердила, что её дочь действительно оставила однокласснику телефон с предсмертной запиской. В ней дочь обвиняла мать, что она не сказала ей о смерти отца, случившейся три года назад, пишет StarHit.

Но дело в том, что мне самой было очень тяжело это пережить, я не могла ни работать, ни общаться с друзьями, я была абсолютно раздавлена и пропала из поля зрения друзей и клиентов, — оправдывается дизайнер.

Славина сказала, что собиралась сообщить дочери о трагической гибели отца, но только хотела это сделать максимально щадящим образом и с участием психолога.

Но бабушка решила всё за нас и без нас. И я узнала задним числом, что дочери бабушка рассказала, что папы нет. Звучит это ужасно, — пояснила дизайнер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что школьница много лет готовилась к побегу, а незадолго до того, как пропала, отправила подруге странное сообщение. Пропавшая Диана Жулина попросила у подруги удалить всю их переписку. Она также завещала ей свой телефон и дневник.