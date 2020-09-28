Дирижёр Юрий Башмет с женой госпитализированы в Москве

Известный российский дирижёр Юрий Башмет и его супруга Наталья госпитализированы в московскую больницу.
По предварительным данным, музыканту диагностировали коронавирус, у него развились пневмония и одышка,
Состояние дирижёра оценивается как средней степени тяжести. Запланированный на 4 октября большой концерт Башмета в московском зале «Зарядье» находится под угрозой срыва.
Как писал NEWS.ru ранее, губернатора Алтайского края Виктора Томенко, проходившего лечение от коронавируса дома, госпитализировали в краевую клиническую больницу с двусторонней пневмонией.
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