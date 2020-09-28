Дирижёр Юрий Башмет с женой госпитализированы в Москве

https://static.news.ru/photo/109fd45c-0221-11eb-a0a8-fa163e074e61_660.jpg Юрий Башмет Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Известный российский дирижёр Юрий Башмет и его супруга Наталья госпитализированы в московскую больницу.

По предварительным данным, музыканту диагностировали коронавирус, у него развились пневмония и одышка, сообщает Telegram-канал Mash.

Состояние дирижёра оценивается как средней степени тяжести. Запланированный на 4 октября большой концерт Башмета в московском зале «Зарядье» находится под угрозой срыва.

Как писал NEWS.ru ранее, губернатора Алтайского края Виктора Томенко, проходившего лечение от коронавируса дома, госпитализировали в краевую клиническую больницу с двусторонней пневмонией.