Директора ТЭЦ в Норильске арестовали до 31 июля

https://static.news.ru/photo/b712c652-abcb-11ea-9350-fa163e074e61_660.jpg Фото: Норникель/vk.com

В Норильске арестовали директора ТЭЦ-3, на которой произошёл разлив топлива.

Арестован на один месяц и 21 день, до 31 июля включительно, — рассказали ТАСС в пресс-службе Красноярского краевого суда.

По версии следствия, директор Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов ввели в эксплуатацию резервуар, который необходимо было отремонтировать. Все они задержаны.

С 2018 года разрушенный резервуар с топливом требовал капитального ремонта. Несмотря на это, его продолжали использовать.

Как ранее писал NEWS.ru, уголовное дело также было возбуждено против главы Норильска Рината Ахметчина. Ему предъявили обвинение в халатности. В СК РФ объяснили, что градоначальник знал о количестве разлитого топлива, но не принял нужных мер по ликвидации ЧП.

Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.