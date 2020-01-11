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В Курской области по подозрению в хищении пенсий воспитанников задержана директор школы-интерната.

Об этом сообщает ТАСС , со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк. По её словам, директор учебного заведения похищала денежные средства с расчётных счетов воспитанников, начисляемых им в качестве пенсии по инвалидности.

По предварительным данным, причиненный четверым воспитанникам ущерб превысил 1,5 миллиона рублей, — сообщила Волк.

Руководитель интерната, пользуясь тем, что ученики её доверяют, обналичивала средства с их счетов. На них она обещала покупать необходимые им вещи. При этом стоимость покупок была значительно меньше взятых ею средств. Лишние деньги женщина оставляла себе.

В отношении директора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Злоумышленница находится под подпиской о невыезде.

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