В Курской области по подозрению в хищении пенсий воспитанников задержана директор школы-интерната.
Об этом сообщает
По предварительным данным, причиненный четверым воспитанникам ущерб превысил 1,5 миллиона рублей, — сообщила Волк.
Руководитель интерната, пользуясь тем, что ученики её доверяют, обналичивала средства с их счетов. На них она обещала покупать необходимые им вещи. При этом стоимость покупок была значительно меньше взятых ею средств. Лишние деньги женщина оставляла себе.
В отношении директора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Злоумышленница находится под подпиской о невыезде.
Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники московской полиции задержали мужчину, который продал 86-летней жительнице столицы фальшивое лекарство за $4 тысячи.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен