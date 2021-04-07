Директор Началовой высказалась о смерти сына руководителя «Непосед»

https://static.news.ru/photo/200a7406-9835-11eb-86f0-96000091f725_660.jpg Анна Исаева Фото: isaeva.anya/instagram.com

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева выразила соболезнование художественному руководителю ансамбля «Непоседы» Елене Пинджоян, похоронившей своего 14-летнего сына. Кирилл увлекался экстремальными съёмками и погиб, сорвавшись с высоты.

Как отметила Исаева, она сама угнетена, потрясена и подавлена от всего случившегося. Её сын и сын подруги родились почти одновременно 14 лет назад. Елена Пинджоян пригласила Исаеву стать директором знаменитой музыкальной студии. Вместе они работали довольно долго.

Поэтому, по словам Исаевой, она переживает трагедию подруги как свою собственную.

Ничего не хотелось писать в соцсети. Сегодня я видела Лену. Видела многих из ее команды и коллектива. С мальчиком попрощались. Это страшная новость и бесконечная печаль, — написала директор Началовой в Instagram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следственный комитет России начал проверку в связи с гибелью 14-летнего сына художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян. Об этом заявила представитель главка следственного управления по Московской области Ольга Врадий.