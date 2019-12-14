В московской школе № 1280, ученик которой застрелился на глазах у друга, рассказали, что у подростка не было проблем с учёбой.
Он был скромным и добрым мальчиком, проблем с учёбой или одноклассниками не имел. Мы приносим искренние соболезнования семье мальчика и его близким, — приводит пресс-служба столичного департамента образования и науки слова директора школы Арины Миллер.
Трагедия произошла в ночь на 15 декабря. Девятиклассник Никита случайно выстрелил в себя из боевого пистолета отца. Его друг Дмитрий стал очевидцем страшного события. Известно, что подростки находились в состоянии опьянения. Дима рассказал, что у его приятеля были проблемы — он много переживал из-за учёбы и «просто устал от всего», писал NEWS.ru.
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