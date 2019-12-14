Фото: АГН «Москва»

Житель Владивостока 1999 года рождения устроил дрифт возле новогодней ёлки в самом центре города. В результате он не справился с управлением и врезался в дорогостоящее праздничное украшение — светодиодную фигуру мыши с сыром, главный символ 2020 года. Материальный ущерб составляет 677 тысяч рублей.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Приморскому краю. Отмечается, что во время дрифта на центральной площади водитель был трезв. Кроме того, инцидент прокомментировала начальник управления культуры...