Дипломат ООН найдена мёртвой в США

Работавшая в Организации Объединённых Наций (ООН) 38-летняя женщина-дипломат найдена мёртвой в своей квартире в Манхэттене в Нью-Йорке. Полицейские 31 декабря не обнаружили следов преступления, поэтому речь может идти о самоубийстве.
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Она жила здесь два года. Всем плохо. Она была очень хорошим человеком, — пояснил мужчина.
Ранее NEWS.ru сообщал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал появление в Сети видеозаписи, на которой сотрудник организации занимается сексом с девушкой на заднем сиденье служебного автомобиля. Мужчину вместе с водителем отстранили от работы без выплаты зарплаты.