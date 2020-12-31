Дипломат ООН найдена мёртвой в США

https://static.news.ru/photo/b29d71fa-4c91-11eb-b94d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Работавшая в Организации Объединённых Наций (ООН) 38-летняя женщина-дипломат найдена мёртвой в своей квартире в Манхэттене в Нью-Йорке. Полицейские 31 декабря не обнаружили следов преступления, поэтому речь может идти о самоубийстве.

Об этом сообщает газета New York Post. Издание отмечает, что работающий в здании разнорабочий назвал погибшую «спокойным человеком».

Она жила здесь два года. Всем плохо. Она была очень хорошим человеком, — пояснил мужчина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал появление в Сети видеозаписи, на которой сотрудник организации занимается сексом с девушкой на заднем сиденье служебного автомобиля. Мужчину вместе с водителем отстранили от работы без выплаты зарплаты.