Digi 24: автомобиль врезался в забор посольства РФ в Бухаресте и загорелся
Автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте утром 6 апреля. После удара машина загорелась, в ней погиб водитель, сообщает телеканал Digi 24.
Пожар произошёл в среду утром около посольства России в Бухаресте. Водитель въехал на автомобиле в забор, который окружает здание, в результате столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось, — отмечает телеканал.
На место приехали пожарные, возгорание быстро потушили. В салоне автомобиля, попавшего в ДТП, был лишь водитель. Криминалисты установят причину его смерти.