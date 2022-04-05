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Digi 24: автомобиль врезался в забор посольства РФ в Бухаресте и загорелся

07:46, 06 апреля 2022
Digi 24: автомобиль врезался в забор посольства РФ в Бухаресте и загорелся
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Автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте утром 6 апреля. После удара машина загорелась, в ней погиб водитель, сообщает телеканал Digi 24.

Пожар произошёл в среду утром около посольства России в Бухаресте. Водитель въехал на автомобиле в забор, который окружает здание, в результате столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось, — отмечает телеканал.

На место приехали пожарные, возгорание быстро потушили. В салоне автомобиля, попавшего в ДТП, был лишь водитель. Криминалисты установят причину его смерти.

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