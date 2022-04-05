Digi 24: автомобиль врезался в забор посольства РФ в Бухаресте и загорелся

В Москве мигранты устроили массовую драку на стройке в районе ЖК «Сердце столицы». Конфликт засняли на камеру. На кадрах, которые попали в распоряжение «360», видно, как несколько десятков рабочих дерутся возле строящегося здания.

После происшествия более 100 мигрантов доставили в отдел полиции. По данным издания, потасовка произошла ещё 1 апреля на Шелепихинской набережной. В конфликте принимали участие граждане Таджикистана и Узбекистана. Полиция проводит...