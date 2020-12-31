Девятилетняя девочка погибла при катании с горки

Девочка девяти лет погибла при катании с горки в Первомайском районе Новосибирска. Она на большой скорости влетела в металлическое ограждение.
На склон около горнолыжного комплекса недалеко от микрорайона Весенний девочка пришла 1 января с братьями и дядей,
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На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 12-летний школьник в Смоленке Читинского района Забайкальского края был сбит прицепом грузового автомобиля КамАЗ и скончался на месте от полученных травм. По предварительным данным, школьник перебегал дорогу в неположенном месте.