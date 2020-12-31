Девятилетняя девочка погибла при катании с горки

https://static.news.ru/photo/32c2d96e-f5d2-11e9-886f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девочка девяти лет погибла при катании с горки в Первомайском районе Новосибирска. Она на большой скорости влетела в металлическое ограждение.

На склон около горнолыжного комплекса недалеко от микрорайона Весенний девочка пришла 1 января с братьями и дядей, сообщает РБК. Агентство отмечает, что в Новосибирской области Следственный комитет начал проверку после смерти ребёнка. Устанавливаются причины произошедшего.

По данным ngs.ru, школьница пошла кататься с дядей и братьями. Они залезли на горнолыжную базу. После этого взрослые разрешили девочке одной скатиться со спуска. Она врезалась в металлическое ограждение подъёмника на скорости около 50 км.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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