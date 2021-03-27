Девятилетний москвич попал в больницу после конфликта в спортсекции

https://static.news.ru/photo/1eb951f4-8fec-11eb-81f8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Москвы организовала проверку по факту конфликта в спортивной секции на северо-востоке Москвы, в результате которого мог пострадать ребёнок.

По данным надзорного ведомства столицы, 28 марта девятилетний мальчик поступил в одну из московских больниц с травмами, которые он получил при посещении спортивной секции, расположенной на улице Яблочкова.

Провести проверку поручено Останкинской межрайонной прокуратуре. Ведомство установит все обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку исполнению норм законодательства о несовершеннолетних всеми вовлечёнными в ситуацию сторонами.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования рассмотрят по результатам проверки.

Ранее в одной из школ в Тверском районе Москвы избили семилетнего ребёнка, передавал NEWS.ru. Мальчика доставили в клиническую больницу имени Филатова. В инциденте разбирается полиция.