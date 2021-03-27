Девятилетний москвич попал в больницу после конфликта в спортсекции

Прокуратура Москвы организовала проверку по факту конфликта в спортивной секции на северо-востоке Москвы, в результате которого мог пострадать ребёнок.
По данным надзорного ведомства столицы, 28 марта девятилетний мальчик
Провести проверку поручено Останкинской межрайонной прокуратуре. Ведомство установит все обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку исполнению норм законодательства о несовершеннолетних всеми вовлечёнными в ситуацию сторонами.
Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования рассмотрят по результатам проверки.
Ранее в одной из школ в Тверском районе Москвы избили семилетнего ребёнка, передавал NEWS.ru. Мальчика доставили в клиническую больницу имени Филатова. В инциденте разбирается полиция.