Девятилетней девочке «зажевало» руку на эскалаторе московского метро

https://static.news.ru/photo/e39f5546-f2a7-11ea-a03a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девятилетней девочке «зажевало» руку на эскалаторе в метро Москвы на станции «Савёловская».

Ребёнок выронил монету и наклонился, чтобы её поднять, но не успел, из-за чего левая рука попала под полотно. Врачи диагностировали у пострадавшей рваную рану на одном из пальцев, передаёт KP.RU.

Спасибо врачам. Всё аккуратно сделали. Она даже не плакала. Сказали, что через два дня швы уже можно снимать. Кости не повреждены, рука будет функционировать без каких-либо проблем, — рассказала мать ребёнка.

В настоящее время пострадавшую уже забрали домой из больницы.

Ранее в турецком Стамбуле пассажира буквально «зажевал» сломанный, но внезапно заработавший эскалатор. Происшествие случилось на станции метро «Аязага». Пассажиры подземки спускались вниз по остановившемуся эскалатору. Внезапно он пришёл в движение, и в определённом месте появился разрыв полотна между ступенями. В эту дыру «затянуло» одного из пассажиров. Мужчину извлекали из-под полотна в течение часа, затем отвезли в больницу. Он выжил, писал NEWS.ru.