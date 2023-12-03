Девятиклассника зарезали в Иркутске: при чем здесь «Слово пацана» «Коммерсант»: убийцы школьника в Иркутске произнесли фразу из «Слова пацана»

Фото: WINK

Кадр из сериала «Слово пацана»

Девятиклассника зарезали на остановке общественного транспорта в Иркутске. Кого задержали по подозрению в убийстве и какое отношения к происшествию имеет сериал «Слово пацана»?

Как произошло убийство

Вечером 2 декабря у ученика девятого класса в Иркутске произошел конфликт со сверстниками на остановке общественного транспорта на улице Байкальской. В результате потасовки мальчик получил смертельное ранение.

«По версии следствия, 2 декабря на остановке общественного транспорта на ул. Байкальская в Иркутске в ходе конфликта между подростками был ранен 15-летний мальчик. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако потерпевшего спасти не удалось», — сообщает СУ СК России по Иркутской области в своем Telegram-канале.

Как пишет в Telegram-канале блогер Владислав Поздняков, школьник был убит в результате удара ножом в шею. После этого нападавшие скрылись с места инцидента.

«Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователи СК, криминалисты и сотрудники полиции организовали все необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых», — докладывает СУ СК России по Иркутской области.

Кого задержали, возбуждено ли дело

По данным регионального управления СКР, правоохранители задержали двух подростков, которые, предположительно, участвовали в нападении.

«Для выяснения всех обстоятельств произошедшего 3 декабря в Качугском районе были задержаны двое подростков, участвовавших в конфликте. В настоящее время их доставляют в следственный отдел на допрос к следователю СК», — отмечается в сообщении ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Следственным отделом по Октябрьскому району г. Иркутск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст 105 УК РФ (убийство)», — сообщает региональное управление Следственного комитета.

Издание «Коммерсант» утверждает, что всего по данному делу были задержаны четыре человека из группы нападавших.

При чем тут «Слово пацана»

Правоохранительные органы официально не называли мотив убийства девятиклассника. Как сообщает издание «Коммерсант», причиной конфликта стал район проживания мальчика — нападавшие прописаны в другой части города.

Источник издания утверждает, что, согласно показаниям очевидцев, один их участников потасовки перед нападением произнес фразу, похожую на текст героев из популярного сериала «Слово пацана».

По словам матери погибшего мальчика, нападавшие являются поклонниками нашумевшего фильма.

«На сына, как мне сказали, напала группа, вроде человек 15, все несовершеннолетние из микрорайона Ново-Ленино. Сейчас все они задержаны. Говорят, якобы они пересмотрели сериал „Слово пацана“», — сказала женщина KP.RU.

Друг убитого мальчика подтвердил, что перед преступлением один из нападавших подошел к жертве и произнес фразу из сериала, поинтересовавшись, с какого тот района.

«Друзья сказали, что перед убийством один из нападавших подошел и спросил. Прямо, как в сериале „Слово пацана“», — рассказал «КП» мальчик.

Какую фразу произнесли убийцы

«КП-Иркутск» сообщает со ссылкой на друга убитого мальчика, что в день конфликта школьник уехал гулять с девочкой, после этого решил проводить ее домой. Она проживает в Октябрьском районе города недалеко от остановки «Лисиха», а сам подросток из Правобережного района, домой ему добираться около 40 минут. Поэтому он вызвал такси. К мальчику приехали трое друзей, вместе с которыми он собирался поехать в сторону дома.

Его лучший друг сообщил изданию, что в тот вечер сидел дома, но ему рассказали, что около остановки к ним подошла группа незнакомых парней, они начали задавать вопросы.

«Слово за слово, началась драка. Одному другу удалось сбежать, двоих избили, одного убили... Друзья сказали, что перед убийством один из нападавших подошел и спросил: „С какого района, чушпан?“ Прямо как сериале „Слово пацана“», — сообщил друг убитого.

Фото: WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

Что за сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Действие картины разворачивается в 1980-х годах в Казани, перед наступлением перестройки. В центре сюжета — жизнь обычных советских школьников, которые оказались вовлечены в молодежные криминальные группировки того периода. Главным героем является 14-летний подросток по имени Андрей, который становится членом одной из молодежных уличных банд, чтобы получить защиту с их стороны.

Сериал «Слово пацана» основан на «казанском феномене». Под этим понятием имеются в виду существовавшие в предперестроечные годы в Казани и других городах банды советских подростков. Они объединялись по принципу проживания в том или ином районе или дворе и устраивали массовые драки за территории, а также были связаны с криминалом. На уличном жаргоне это называлось «делить асфальт».

Кто требует запретить сериал «Слово пацана»

Глава Татарстана Рустам Минниханов 2 декабря потребовал запретить к показу «Слово пацана». По мнению руководителя региона, в сериале романтизируется период российской истории, связанный с появлением уличных подростковых группировок.

«Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения событий прошлого. <...> Наш парламент, мы должны донести до руководства страны, что такие фильмы не соответствуют той политике, которую мы преследуем», — считает Минниханов.

Ранее в Роскомнадзор с требованием запретить показ сериала обратилась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

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