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Девять сотрудников полиции Краснодарского края подверглись различным видам дисциплинарного наказания от выговоров до увольнения. Силовиков признали виновными в принуждении 17-летней спортсменки к сексуальным действиям в посёлке Витязево в Анапе.

Инцидент произошёл в августе 2019 года. Девушка сообщила о преступлении, совершённом в отношении неё двумя полицейскими. Силовиков уволили из органов по отрицательным мотивам.

После этого ГУ МВД России по Краснодарскому краю организовало проведение внутренней проверки. По её итогам были уволены ещё двое сотрудников, их непосредственных руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

От должности освободили начальника ОМВД России по городу Анапе и его заместителя по охране общественного порядка. Ещё один заместитель предупреждён о неполном служебном соответствии, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что столичные полицейские задержали двух безработных, подозреваемых в ночном нападении на сотрудников автомойки на востоке Москвы. У 32-летней работницы они похитили пачку сигарет и 50 рублей, а 23-летнюю изнасиловали, отобрав у неё газовый баллончик.