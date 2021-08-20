Девять пассажиров пострадали в ДТП с маршруткой в Нижегородской области

Девять человек получили травмы в результате ДТП с маршруткой, врезавшейся в опору трубопровода в Балахне Нижегородской области. По предварительным данным, водитель в этот момент обилечивал пассажиров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Происшествие подтвердили очевидцы в соцсетях.

По их данным, происшествие случилось на улице Синякова у дома № 1. Рейсовый автобус, следовавший маршрутом № 6 Балахна — БУМЗ, наехал на препятствие. На этот момент в маршрутке находились 11 пассажиров. Все девять пострадавших — женщины, они доставлены в больницу.

В результате три женщины госпитализированы с ушибами, резаными ранами, сотрясением мозга. Ещё шестеро после осмотра медиками отпущены домой.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием маршрутной «Газели» в Туве пострадали 10 человек. В результате столкновения с легковым автомобилем маршрутка опрокинулась.