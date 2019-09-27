https://static.news.ru/photo/7fbf5bee-e1bd-11e9-9a13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Burslem/Flickr.com

Взрыв произошёл на грузовом судне в южнокорейском порту Ульсан. В результате ЧП пострадали как минимум девять человек. Состояние одного из них врачи оценивают как крайне тяжёлое.

Корабль, следующий под флагом Кайманских островов, перевозил нефтепродукты. В момент взрыва на судне находились 25 членов экипажа, все они были эвакуированы. Сразу после взрыва начался пожар, который распространился на стоявшее рядом судно. С него также эвакуировали людей. На месте работают экстренные службы. Пожарные пытаются не допустить перекидывания пламени на другие корабли, передаёт РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, взрыв прогремел в Кандагаре на юге Исламской Республики вскоре после старта президентских выборов в Афганистане. В результате атаки на избирательный участок пострадали 15 человек, все они — мужчины.