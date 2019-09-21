https://static.news.ru/photo/e19b0b08-dc70-11e9-a9de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жертвами ДТП с маршруткой и грузовиком в Одесской области, по предварительным данным, стали девять человек. Двое получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

В полиции сказали, что авария произошла между сёлами Новая Долина и Прилиманское, передаёт РИА Новости . Столкнулись переполненная маршрутка и фура, которая возвращалась из областного центра, пояснили в министерстве.

Погибли девять человек, ещё двое травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается, — сказали в пресс-службе.

На месте происшествия сейчас работают следователи, спасатели и медики. Они устанавливают обстоятельства аварии.

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