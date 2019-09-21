Жертвами ДТП с маршруткой и грузовиком в Одесской области, по предварительным данным, стали девять человек. Двое получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.
В полиции сказали, что авария произошла между сёлами Новая Долина и Прилиманское, передаёт
Погибли девять человек, ещё двое травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается, — сказали в пресс-службе.
На месте происшествия сейчас работают следователи, спасатели и медики. Они устанавливают обстоятельства аварии.
Ранее стало известно о крупном ДТП под Волгоградом. В результате аварии есть погибшие и раненые, писал News.ru.