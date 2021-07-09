Девять человек госпитализировали после происшествия с катером в Петербурге

В Петербурге девять человек госпитализировали после происшествия с катером, который врезался в опору моста. Об этом пишет РИА Новости.

В конце Дудерговского канала в Санкт-Петербурге лодка не справилась с управлением и на скорости врезалась в стенку канала.

Моторный катер, на борту которого находилось девять человек, в том числе трое детей, совершил столкновение с бетонной набережной. В результате все пассажиры оказались в воде, — отмечается в сообщении.

После происшествия поисково-спасательная служба достала всех из воды и передала медикам. По результатам осмотра все госпитализированы.

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