Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники МВД нашли труп девушки в гостинице Москвы. Она была прикована к спинке кровати наручниками для ролевых игр.

Сообщается, что девушка переехала в столицу России с Украины. Также полицейские обнаружили в номере пакет с неизвестным порошком. Правоохранительные органы установили, что в момент смерти рядом с женщиной находился мужчина. На данный момент полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, передаёт РЕН ТВ.

СК начал проверку по факту убийства. Тело девушки обнаружили 28 декабря.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Московской области найден труп депутата Татьяны Сидоровой.

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