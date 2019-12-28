Сотрудники МВД нашли труп девушки в гостинице Москвы. Она была прикована к спинке кровати наручниками для ролевых игр.
Сообщается, что девушка переехала в столицу России с Украины. Также полицейские обнаружили в номере пакет с неизвестным порошком. Правоохранительные органы установили, что в момент смерти рядом с женщиной находился мужчина. На данный момент полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия,
СК начал проверку по факту убийства. Тело девушки обнаружили 28 декабря.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Московской области найден труп депутата Татьяны Сидоровой.
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