Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два человека выехали на снегоходе с турбазы в сторону горного хребта и пропали в Карпинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Два человека выехали на снегоходе с турбазы в сторону горного хребта и пропали в Карпинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Двое туристов направились из...