Девушка умерла во время прогулки по центру Москвы

https://static.news.ru/photo/1e0dd03c-a742-11eb-ba3c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве во время прогулки по Манежной площади умерла 18-летняя девушка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 26 апреля девушка гуляла по площади со своей матерью и внезапно почувствовала себя плохо. Вызванные на место происшествия медики не сумели спасти ей жизнь. Она скончалась в машине скорой помощи.

Умершая была уроженкой Башкирии. Она страдала от неизлечимого заболевания, уточняет телеканал.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

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