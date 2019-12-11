https://static.news.ru/photo/b3b902c0-13c1-11ea-939e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Москве полиция расследует дело о нападениях на мужчин в Тверском районе. Грабителей с ними сводила девушка с сайта знакомств.

Жертвами преступников стали как минимум двое молодых людей 30 и 32 лет. Оба рассказали, что в августе познакомились в Сети с девушкой, начали общаться с ней в мессенджере. А потом она пригласила их к себе в гости, в квартиру в Перуновском переулке. Там их уже поджидали «знакомые» их новой подруги.

Угрожая насилием, они похищали у потерпевших денежные средства. Так, у одного мужчины отобрали 30 тысяч рублей, у другого — почти 53 тысячи рублей, — сообщают в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Дело расследуется по статье «Грабёж».

Ранее News.ru писал, что в Нью-Йорке из расположенных в Trump Tower двух квартир были похищены украшения на $333 тысячи. Жертвами грабителей стали арт-дилер в третьем поколении Изабель Бшер и 67-летняя женщина, имя которой не называлось.