Девушка провалилась под снег в кипяток в Южно-Сахалинске

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В Южно-Сахалинске в результате прорыва на теплотрассе девушка провалилась под снег в кипяток. Инцидент произошёл утром во вторник, 15 февраля. Об этом сообщили в администрации города.

Инцидент с девушкой, провалившейся под снег в кипяток в районе «Эдема», находится на контроле главы областного центра, — говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, девушка направлялась на автобусную остановку и почти полностью провалилась в снег, под которым текла горячая вода.

Пострадавшая жива, она находится под наблюдением врачей. Специалисты администрации города связываются с ней для оказания всей необходимой помощи.

Авария на теплотрассе произошла около 4 часов утра. Прорыв случился в районе жилых домов на улице Горной. В устранении задействованы 12 специалистов и 11 единиц техники.

Установлено место повреждения трубопровода. Тепло в дома обещают подать в середине дня.

Ранее сообщалось, что прорыв газовой трубы с последующим факельным возгоранием произошёл на территории Кочубеевского округа в Ставропольском крае. По данным спасателей, повреждена труба диаметром 500 мм.