https://static.news.ru/photo/88d47832-6b64-11ea-b8da-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/43965-43965

Жительнице Москвы потребовалась помощь медиков после того, как она посетила салон красоты на севере столицы.

Как сообщает Telegram-канал «112», москвичка пробыла в солярии 15 минут. Придя домой, она почувствовала сильный зуд и жжение кожи. Когда она обратилась к врачам, то у неё диагностировали 80% ожогов тела.

NEWS.ru писал, что житель США получил серьёзные ожоги, когда решил добраться на фестиваль мотобайкеров из Дейтона-Бич в Майами. Мужчина воспользовался электросамокатом EMove Cruiser, который способен проехать без подзарядки 100 километров. Американец преодолел путь в 460 километров со средней скоростью 20 км/ч. Под палящим солнцем мужчина получил ожоги открытых частей тела. Его состояние было такое, что к концу пути он не смог дать комментарии по поводу своего путешествия. Позже американец призвал людей не следовать его примеру.