Девушка-полицейский в Марий Эл вытащила пенсионера из горящей квартиры

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Участковый Надежда Ильина спасла 76-летнего пенсионера из горящей квартиры. Инцидент произошёл в октябре 2020 года в многоквартирном доме в городе Звенигово, но известно о нём стало только сейчас.

Находясь на вверенном участке, лейтенант полиции Надежда Ильина обратила внимание на окно многоквартирного дома, из которого шёл густой чёрный дым. Она незамедлительно сообщила об этом в экстренную службу, а сама поспешила к месту происшествия, — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Девушка-полицейский зашла в квартиру и обнаружила на кухне пенсионера, который из-за дыма с трудом ориентировался в пространстве. Огнём была охвачена плита и мебель. Ильина вывела старика из квартиры, а затем ликвидировала возгорание. Оказалось, что пожилой мужчина забыл выключить газовую плиту, из-за чего произошёл пожар. Позже дочь пенсионера поблагодарила сотрудницу полиции за спасения отца из огня.

Ранее в Мытищах на пожаре погибли два человека. Инцидент произошёл в нежилом одноэтажном здании. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Личности погибших не установлены, причина произошедшего неизвестна.

Как писал NEWS.ru, в Москве на Варшавском шоссе загорелся металлический ангар. Площадь пожара составила около 350-400 квадратных метров. Горящее сооружение частично обрушилось. Пожару был присвоен первый (минимальный) уровень сложности. Из-за возгорания было затруднено движение по Варшавскому шоссе. Пожар был ликвидирован в 19:35. Авиацией было произведено 50 сбросов, сброшено 250 тонн воды.