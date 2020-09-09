Девушка погибла от удара трёхметровой волны на Сахалине

https://static.news.ru/photo/372e6104-f31e-11ea-b672-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrei Kamenev/Russian Look/Global Look Press

Девушка-подросток погибла от удара мощной морской волны в Холмске Сахалинской области. Происшествие случилось на глазах у друзей 16-летней девушки.

Подростки гуляли по Приморскому бульвару, когда их подружку мощной волной высотой примерно три метра смыло в море. Девочку вытащили на берег, но она к этому моменту уже успела захлебнуться, пишет издание «Холмские новости».

По данным местных СМИ, в момент, когда девушку накрыло волной, она стояла в кругу друзей. Известно, что погибшая только начала учиться на первом курсе Сахалинского техникума отраслевых технологий и сервиса.

О происшествии тут же оповестили скорую, полицию, пожарных, яхтклуб и другие структуры. Спасательный отряд из трёх человек прибыл на место происшествия через три минуты и приступил к спасательной операции. Они и вытащили девочку из воды в бессознательном состоянии и передали медикам. Однако, спасти подростка не удалось.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина, спасший в Ялте мальчика, которого смыло волной в бушующее море, рассказал подробности инцидента. По его словам, помогать ребёнку никто не торопился. Некоторые прохожие просто снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.