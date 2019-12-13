Студентку музыкального училища нашли мёртвой в общежитии в центре Москвы. 16-летняя девушка — гражданка Китая.
Тело несовершеннолетней обнаружили в туалетной комнате, сообщил АГН «Москва» источник в правоохранительных органах.
При визуальном осмотре следов насилия на теле не обнаружили. В туалетной комнате, где находилась умершая, подозрительных предметов также не нашли, — пояснил источник.
Тело направили на исследование для выяснения причины смерти. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
Девушка училась на втором курсе отделения фортепиано.
Ранее NEWS.ru писал об убийстве студентки РУДН на юго-западе Москвы. Погибшей 21 год. Она училась на филологическом факультете. Подозреваемого в преступлении задержали. Он находился в квартире жертвы. В вузе обещали помочь семье студентки.
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