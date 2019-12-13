https://static.news.ru/photo/9c10c09a-1d7b-11ea-90c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Студентку музыкального училища нашли мёртвой в общежитии в центре Москвы. 16-летняя девушка — гражданка Китая.

Тело несовершеннолетней обнаружили в туалетной комнате, сообщил АГН «Москва» источник в правоохранительных органах.

При визуальном осмотре следов насилия на теле не обнаружили. В туалетной комнате, где находилась умершая, подозрительных предметов также не нашли, — пояснил источник.

Тело направили на исследование для выяснения причины смерти. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Девушка училась на втором курсе отделения фортепиано.

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