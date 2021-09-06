Девушка Хованского обвинила силовиков в краже 600 тысяч рублей

Девушка скандально известного блогера Юрия Хованского, обвинённого в пропаганде терроризма, Мария Нелюбова заявила, что силовики, проводившие обыск его квартиры, украли у неё 600 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам Нелюбовой, когда она пришла в квартиру, где они с Хованским совместно проживали, там уже продолжительное время шёл обыск. Когда силовики пустили девушку в квартиру, она обнаружила, что из голубой коробки пропали 600 тысяч рублей её личных накоплений, при этом сотрудники правоохранительных органов уверяют, что никаких денег в вышеуказанной коробке не было.

Мария обратилась с жалобами и официальными заявлениями в разные ведомства, однако ни к какому результату это не привело. Более того, к Юрию Хованскому, по его же словам, пришли силовики и спросили, давно ли Нелюбова «сидит на наркотиках», требуя, чтобы девушка отозвала свои заявления.

Ранее Юрия Хованского внесли в список террористов за его песню о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году.