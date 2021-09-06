Девушка Хованского обвинила силовиков в краже 600 тысяч рублей

Девушка скандально известного блогера Юрия Хованского, обвинённого в пропаганде терроризма, Мария Нелюбова заявила, что силовики, проводившие обыск его квартиры, украли у неё 600 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По словам Нелюбовой, когда она
Мария обратилась с жалобами и официальными заявлениями в разные ведомства, однако ни к какому результату это не привело. Более того, к Юрию Хованскому, по его же словам, пришли силовики и спросили, давно ли Нелюбова «сидит на наркотиках», требуя, чтобы девушка отозвала свои заявления.
Ранее Юрия Хованского внесли в список террористов за его песню о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году.