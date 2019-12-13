https://static.news.ru/photo/08132f78-1dc0-11ea-9c82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jean-Marc Quinet/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вор пытался обокрасть квартиру в Воркуте, воспользовавшись доверчивостью ребёнка. Однако его поймали с поличным.

Мужчина встретил восьмилетнюю девочку, идущую в музыкальную школу, и рассказал ей, что является другом её мамы. Он попросил ребёнка пустить его в квартиру, объяснив, что таким образом хочет сделать сюрприз женщине, когда та вернётся с работы. Школьница согласилась. Она вернулась вместе с мужчиной в квартиру, запустила его и, закрыв дверь ключом, снова отправилась на урок музыки.

По дороге ребёнок позвонил матери и рассказал о «сюрпризе». Та сообщила в полицию и вместе с коллегами по работе поехала домой. Злоумышленника задержали на месте преступления: он уже паковал бытовую технику. Его добычей могли стать ноутбуки, планшет, фотоаппарат, золотые изделия, коллекция юбилейных монет.

Задержанный мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности, сообщает управление МВД по Республике Коми.

Ранее News.ru писал, что дом защитника футбольного клуба «Вильярреал» Андре Замбо-Ангисса обокрали в Испании. Грабители пробрались в дом через балконы на верхнем этаже виллы, в которой он живёт. Похитители украли драгоценности на сумму более €100 тысяч. Также отмечается, что ранее в этом же районе были ограблены другие футболисты: товарищ по команде Замбо-Ангисса Токо Экамби и футболисты «Валенсии» Эсекьель Гарай, Габриэль Паулиста и Жоффрей Кондогбиа.